Mois du patrimoine à Blida : un programme spécial via Facebook

La direction de la culture de Blida a mis au point un programme spécial pour la célébration du mois du patrimoine , qui sera , cette année, animé "à titre exceptionnel" sur Facebook, en raison du confinement total imposé à la wilaya, depuis près d’un mois pour freiner la propagation du nouveau coronavirus(Covid-19), a indiqué jeudi le directeur de la structure.

"Nous avons décidé + à titre exceptionnel + de célébrer le mois du patrimoine, qui a démarré le 18 avril courant, en compagnie du citoyen blidi, via la page facebook de la direction de la culture, en raison de la conjoncture sanitaire traversée par la wilaya", a indiqué à l’APS, Lhadj Meshoub.

La manifestation célébrée, cette année, sous le signe "le patrimoine à l’ère du numérique", englobera, a- t-il dit, la présentation de tout ce qui a trait au patrimoine matériel et immatériel de la région, ses us et coutumes, son histoire à travers les époques, ses Oulemas et savants et ses arts traditionnels, entre autres.

Des conférences seront, également, animées, toujours via facebook, par des universitaires et chercheurs du domaine, pour la mise en lumière de l’histoire de la région de Blida, à travers les âges, selon le même programme.

Pour M.Meshoub, ce programme spécial est une "opportunité offerte au citoyen pour connaître l’histoire de sa région, tout en occupant utilement son temps libre, en cette période de confinement", a-t-il estimé.

Un appel a été lancé, à l’occasion, aux citoyens de la wilaya, pour accéder à la page facebook de la direction de la culture, afin d’en savoir un peu plus sur ce programme, a-t-il indiqué.

APS