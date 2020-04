Espagne : 5 anciens dirigeants et 2 joueurs condamnés pour corruption

Cinq ex-dirigeants d'Osasuna (D1 espagnole) et deux anciens joueurs du Betis (D1 espagnole), Antonio Amaya et Xavi Torres, ont écopé, vendredi, de lourdes peines de prison, après avoir été reconnus coupables d'une série d'accusations de corruption sportive.

Le journal L'Equipe, rapporte ''Angel Vizcay, qui fut directeur général du club de Pampelune, a été condamné à la plus lourde peine de prison, de huit ans et huit mois, pour des accusations de détournement de fonds, de falsification de comptes et de corruption sportive''.

Quant aux deux anciens joueurs du Betis, Antonio Amaya (36 ans, 2011-2014) et Xavi Torres (33 ans, 2013-2016), ils ont été condamnés à un an de prison chacun pour corruption sportive, une première en Espagne.