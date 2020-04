Benbouzid : attention au relâchement car nul n’est à labri d’une deuxième vague

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a lancé, jeudi, un énième appel aux Algériens les exhortant à ne pas se relâcher dans la lutte contre le Covid-19 et au respect strict des mesures barrières.

« L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) appel au non-relâchement, et à notre tour, nous appelons au non-relâchement. Nous sommes en conformité totale avec les recommandations de l’OMS et nous recommandant fermement le non-relâchement », a déclaré le ministre de la Santé à la Chaîne 3 de la Radio Algérienne.

En raison de la stabilité de la situation sanitaire en Algérie, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad et après accord du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé jeudi à la signature d’un Décret Exécutif portant assouplissement des horaires de confinement sur le territoire national, à partir du 1er jour du mois de Ramadan. Une décision prise après concertation avec le Comité scientifique et l’autorité sanitaire sur l’évolution de l’épidémie du COVID-19, faisant ressortir une stabilisation de la situation sanitaire.

Abordant le sujet du déconfinement, Benbouzid a insisté sur le respect des mesures de distanciation sociale ainsi que des mesures d’hygiène dans le cas où l’Etat déciderait d’entreprendre une action dans ce sens. « On est en train de discuter sur le renforcement des mesures de prévention si le déconfinement a lieu, et il aura lieu un jour. Toutefois, on ne peut pas avancer une date, car cette décision revient au Gouvernement », a indiqué le premier responsable de la Santé en Algérie.

« Ça se stabilise, mais il faut rester prudent »

Revenant sur la situation du Covid-19 en Algérie, le ministre de la Santé s’est réjoui de la stabilisation de la propagation du virus, toutefois, il a tenu à mettre en garde les Algériens sur une possible deuxième vague de contamination.

« Nous sommes à moins de cent cas jour et les décès sont en baisse également, donc on peut dire que ça se stabilise. Toutefois, il faut rester très prudent, car beaucoup de pays ont eu l’imprudence de démarrer, prématurément, un déconfinement où de déconfiner carrément ce qui a en engendré une deuxième vague et c’est justement ce qu’on souhaite éviter en Algérie », a-t-il averti.

En Algérie, le dernier bilan de la pandémie du coronavirus a fait état de 97 nouveaux cas confirmés et de 5 nouveaux décès, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 3007 et celui des décès à 407.