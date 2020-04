MDN : le terroriste dénommé "Younsi Kouider" capturé vendredi à Debdeb

Le terroriste dénommé "Younsi Kouider", qui avait rallié les groupes terroristes en 2012, a été capturé vendredi dans la localité frontalière de Debdeb dans la wilaya d'Illizi, par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), a annoncé samedi le ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire a capturé, le 24 avril 2020 dans la localité frontalière de Debdeb, wilaya d'Illizi en 4e Région militaire, le terroriste (01) recherché dénommé +Younsi Kouider+, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012", a-t-il indiqué dans un communiqué.

"Une grande quantité de kif traité s’élevant à (04) quintaux et (45) kilogrammes" a été saisie à Tlemcen (2RM), par un détachement combiné de l'ANP, en coordination avec les services de la Sûreté nationale", a ajouté le MDN, soulignant que l'opération est menée "dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans la dynamique des opérations visant à endiguer la propagation du fléau des drogues dans notre pays".

A Skikda (5e RM), des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi (30) kilogrammes de la même substance, a-t-on encore précisé.

A Relizane (2e RM), des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi (14) kilogrammes de kif traité et arrêté (04) narcotrafiquants, alors qu'à Mascara, un détachement combiné de l'ANP a saisi, en coordination avec les services des Douanes, (1500) comprimés psychotropes détenus par deux (02) narcotrafiquants qui étaient à bord de deux (02) véhicules touristiques.

Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont intercepté, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6e RM), (36) individus et saisi (02) camions, (09) véhicules tout-terrain, (4,3) tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, ainsi qu'un (01) fusil de chasse et un (01) téléphone satellitaire.

Selon la même source, d'autres détachements de l'ANP ont déjoué des tentatives de contrebande de (12240) litres de carburants, et ce, lors d'opérations distinctes à Souk-Ahras, El-Tarf et Tébessa (5e RM).

De même, (93) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tamanrasset, a-t-on encore ajouté.

APS