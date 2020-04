Le bilan de la semaine écoulée de la protection civile

Durant la période du 23 au 25 avril 2020, arrêtées ce matin à 08 heure, (les dernières 48 heures) les unités de la protection civile ont enregistré 5323 interventions, dans les différents types d’interventions pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaires, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité … etc.

Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus Covid 19, les unités de la protection civile ont effectué durant les dernières 24 heures 582 opérations de sensibilisation à travers 44 wilaya, portant sur la pandémie Covid-19, rappelons les citoyens sur la nécessité du respect de confinement ainsi que les règles de la distanciation sociale, aussi nos unités ont effectué 602 opérations de désinfections générales à travers 44 wilayas, ces opérations ont touché l’ensemble des infrastructures et édifices publique et privés, quartiers et Ruel, ou la DGPC a mobilisé pour les deux opérations 3600 agents de la Protection civile tous Grades confondus.

Plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés durant cette période dont 162 accidents ayant causé 04 personnes décédées et des blessures a 216 autres personnes. Les victimes ont été traitées sur place puis évacuées vers les établissements de santé par les éléments de la protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Ghardaia avec 02 personnes décédées et 01 autre blessé, suite à un renversement d’un véhicule survenu sur la RN n 01, Daïra de Mansoura et commune de Hassi Lafhal.

Par ailleurs, les secours de la protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins de premiers secours a 43 personnes incommodées par le monoxyde de carbone CO émanant des appareils de chauffage et chauffe-eaux à travers les wilayas de : M’Sila 10 personnes, Relizane 06 personnes, Tébessa 06 personnes, Skikda 05 personnes, Sétif 04 personnes, Saida 03 personnes, Batna 03 personnes, Laghouat 02 personnes, et 01 personne à travers Annaba Jijel, Naama et Tissemsilt, l'intervention rapide des agents de la protection civile leur a permis d'être secourus sur place, puis transférés dans des conditions acceptables vers les structures sanitaires locales .

A signaler, l’intervention de nos secours pour l’extinction de 05 incendies urbains et divers à travers les wilayas de Mila, Laghouat, Bouira, Oum El Bouaghi et Djelfa, ces incendies ont causé de brûlures de 1er degrés à 02 femmes à Oum el Bouaghi, suite à un incendie qui s’est déclaré dans une chambre d’une habitation, sis la cité 50 Logts, commune Souk Naamane, et 08 personne incommodée à Djelfa suite à un incendie d’habitation située au 03e étage d’un Immeuble, sis la cité Berbih commune de Djelfa, les victimes ont été secourus sur place, puis transférés dans des conditions acceptables vers les structures sanitaires locales.