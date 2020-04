Ramadhan : des activités artistiques sur les réseaux sociaux (ONCI)

L’Office national de la culture et de l’information (ONCI) a étoffé ses activités culturelles et artistiques via les plateformes des réseaux sociaux, pour accompagner les familles algériennes durant les soirées du mois sacré de Ramadhan, en cette période de confinement instauré pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué lundi un communiqué de l’office.

L’ONCI assurera, quotidiennement, une diffusion exclusive de sélections de représentations et de concerts d’artistes algériens qui ont brillé dans différents styles de notre patrimoine musical, outre des représentations éducatives et de distraction pour les enfants, ajoute-t-on de même source.

Ce programme de diffusion vise à établir des passerelles entre l’artiste et son public dans un monde virtuel, à travers un rendez-vous quotidien pour la diffusion de soirées artistiques et un rendez-vous hebdomadaire durant l’après-midi pour les enfants sur les espaces numériques officiels de l’office, à savoir : YouTube, la page officielle sur Facebook ainsi que les comptes officiels sur Twitter et Instagram, conformément au programme suivant: La première semaine lundi 27 avril en cours (groupe el Ferda de Bechar), Mardi (Kamel Bourdib, Aziouez Raïs), mercredi (Mohamed Rouane et Selma Kouiret), jeudi 30 avril (les groupes Tikoubaouine et Imzad ainsi que Badi Lalla).