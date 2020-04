Un élément de soutien aux groupes terroristes appréhendé à Skikda

Un élément de soutien aux groupes terroristes a été appréhendé par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP) dans la wilaya de Skikda, indique, mercredi, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’ANP a appréhendé, le 28 avril 2020, un (01) élément de soutien aux groupes terroristes à Skikda en 5ème Région militaire (RM)", précise la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, "des détachements de l'ANP ont arrêté quinze (15) individus et saisi neuf (09) camions, deux (02) véhicules tout-terrain, 1,2 tonne de denrées alimentaires, 71 200 litres de carburant ainsi que 21 groupes électrogènes, 18 marteaux-piqueurs et trois (03) détecteurs de métaux, et ce, lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar en 6ème RM", ajoute le communiqué du MDN.

Par ailleurs, "des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi, à Skikda en 5ème RM, 26 kilogrammes de kif traité, alors que quatre (04) fusils de chasse sans papiers et une quantité de cartouches ont été saisis à Djelfa en 1ère RM et Tébessa en 5ème RM", conclut le communiqué du MDN.