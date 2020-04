Alger : démantèlement d'un réseau de trafic de psychotropes

Les éléments des unités de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale (GN) de Sidi Abdellah (Alger) ont démantelé lors les dernières 48 heures un réseau criminel spécialisé dans le trafic des psychotropes, a indiqué jeudi un communiqué de ce corps.

"Agissant sur des informations sûres faisant état de trois individus s'adonnant au trafic de psychotropes dans les communes de Mahelma et Rahmania (Alger), les éléments de la groupe de recherches de la GN de Sidi Abdellah, renforcés par les éléments de la section de sécurité et d'intervention ont mis sur pied un plan bien ficelé qui s'est soldé par l'arrestation des suspects au bord d'un véhicule touristique à Mahelma", a précisé la même source.

Lors de cette opération, les éléments de la GN ont trouvé un sac en plastique dissimulé à l'intérieur du véhicule contenant des comprimés psychotropes outre une somme d'argent issue des revenus de ce trafic, a ajouté la même source.

Les enquêtes de la GN ont permis également la saisie d'autres stupéfiants et comprimés psychotropes à savoir 640 comprimés psychotropes (PREBAGALINE), 100 grammes de kif traité et une somme d'argent de 6.700 Da issue des revenus de ce trafic en sus d'armes blanches de différents calibres et types.

Après parachèvement des procédures légales en vigueur, les mis en cause ont été présentés devant les juridictions territorialement compétentes pour constitution d'association de malfaiteurs, détention de drogue et psychotropes à des fins de commercialisation et détention d'armes blanches sans motif légal. Les prévenus ont été mis en détention.