Le Président Tebboune appelle le Conseil de sécurité à se réunir pour un "arrêt immédiat" de toutes les hostilités à travers le monde

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a appelé lundi le Conseil de sécurité des Nations unies à se réunir, dans les plus brefs délais, et adopter une résolution appelant solennellement à l’arrêt immédiat de toutes les hostilités à travers le monde.

"Depuis cette tribune, je lance un appel au Conseil de sécurité des Nations unies pour se réunir, dans les plus brefs délais, et adopter une résolution appelant solennellement à l’arrêt immédiat de toutes les hostilités à travers le monde, notamment en Libye, sans omettre les territoires occupés en Palestine et au Sahara Occidental", a indiqué le Président de la République dans une allocution prononcée devant les participants au Sommet virtuel des chefs d'Etat et de gouvernement du Mouvement des pays non-alignés.

Par ailleurs, M. Tebboune a mis l'accent sur l'impératif de "donner une chance, en zones de conflits, à tous les acteurs pour qu'ils puissent lutter efficacement contre la propagation de la pandémie de Covid-19".

"Nous proposons, également, d’engager dès lors une réflexion en vue d’élaborer un plan d’action permettant d’atténuer au maximum les répercussions de cette pandémie sur les pays en voie de développement, notamment en Afrique et d’insuffler une nouvelle dynamique à ces pays qui seront profondément impactés par cette pandémie", a ajouté le Président Tebboune.