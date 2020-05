Barrages : l’apport des précipitations estimé à plus de 300 millions m3

Les dernières pluies enregistrées sur plusieurs wilayas du pays ont renforcé les réserves des barrages de plus de 300 millions m3, a annoncé, mardi, le ministre des Ressources en eaux, Arezki Berraki.

"Les pluies abondantes enregistrées ces derniers jours ont contribué à l’augmentation des réserves des barrages de plus de 300 millions m3 et à l’alimentation de la nappe phréatique", a déclaré M. Berraki à l’APS en marge de l’inspection de l’état d’avancement des travaux de nombre de projets de logement dans la ville nouvelle de Bouinan, en compagnie du ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, Kamel Naceri et du ministre de l’Energie, Mohamed Arkab.

En dépit d’une pluviométrie tardive cette année et de la hausse du niveau de consommation des eaux en raison de la lutte contre la propagation du Covid-19, le taux de remplissage des barrages avoisine actuellement 62%, a fait savoir M. Berraki qui qualifie ce taux de "bon".

Soulignant que les réserves nationales sont de l’ordre de 4,2 milliards m3, en plus des réserves des nappes souterraines, le premier responsable du secteur a estimé que ce volume devra permettre de couvrir les besoins des citoyens durant l’été prochain.