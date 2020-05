Un don suisse de 1,9 million de dollars aux réfugiés sahraouis

Une aide financière de l'ordre de 1,9 million de dollars a été accordée par le Gouvernement suisse au Programme alimentaire mondial (PAM) de l'ONU pour couvrir les besoins alimentaires de base de milliers de familles de réfugiés sahraouis, a indiqué, mercredi, l'Agence de presse sahraouie (SPS).

Le PAM a salué la contribution de la suisse en faveur de milliers de réfugiés sahraouis qui vivent dans des conditions difficiles dans le désert du Sahara au sud-ouest de l'Algérie et dépendent principalement de l'assistance du PAM pour leurs besoins alimentaires, tandis que les possibilités d'emploi sont limitées, selon un communiqué du programme cité par SPS.

"La contribution du Gouvernement suisse intervient à temps, les Sahraouis dépendant encore plus de l'aide alimentaire pendant la pandémie de COVID-19", estime le programme onusien.

"Le PAM est très reconnaissant au peuple et au gouvernement Suisses pour leur soutien continu à notre opération dans les camps de réfugiés sahraouis", a affirmé le représentant du PAM et directeur de pays en Algérie, Imed Khanfir. "La Suisse a été un donateur clé du PAM Algérie en contribuant avec 30,6 millions de USD au cours des 15 dernières années, dépensées au titre d'opérations menées et suivies en collaboration avec des organisations nationales et internationales en faveur des réfugiés sahraouis".