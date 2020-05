75e anniversaire des massacres du 8 mai 1945: des colloques historiques et scientifiques au programme

Le comité national chargé de la célébration des journées et des fêtes nationales a préparé pour la commémoration du 75e anniversaires des massacres du 8 mai 1945, un programme spécial prévoyant des activités et des colloques historiques et scientifiques devant être publiés sur les sites électroniques et les réseaux sociaux des institutions relevant du ministère des Moudjahidine.

Placées cette année sous le thème "l'Algérie toujours victorieuse", les festivités de commémoration du 8 mai 1945 prévoient l'organisation, à partir de jeudi prochain, d'une série de conférences et de colloques historiques virtuels sur ces massacres, des séances de diffusion de séquences de témoignages des personnes ayant vécu le traumatisme des massacres et des visites virtuelles des musées du Moudjahid, outre l'organisation de concours scientifiques.

Ces différentes activités devront être publiées sur le site électronique et la page Facebook du ministère des Moudjahidine.

Le programme des activités est consultable sur les pages officielles Facebook du Musée national du Moudjahid et le Centre d'études et de recherche sur le mouvement national et la révolution du 1er novembre 1954, en sus des pages officielles des directions des Moudjahidine et des musées régionaux.

De son côté, le ministère de la Défense nationale (MDN) a mis en place un programme pour la célébration de cet anniversaire.

Il est question de l'organisation de colloques historiques au niveau de toutes les régions militaires et la distribution de photos représentant la symbolique de l'événement dans les médias relevant de l'Armée nationale populaire (ANP).

Des articles de presse sur les activités seront également publiés sur la revue "El Djeich"et diffusés à travers l'émission télévisée "Wa Akadna El-Azm" et l'émission radio "El Salil" Les ministères de l'Intérieur et des Affaires religieuses organiseront plusieurs activités, entre autres, des conférences historiques, des expositions photos et la distinction de nombre de moudjahidine et enfants de Chouhada.

Dans ce contexte, les médias publics adapteront leurs grilles de programmes avec cet évènement en assurant une large couverture des activités organisées au niveau national à travers les journaux télévisés, la diffusion de documentaires historiques en invitant des historiens pour de cette évènement historique.

Les rapport d'activités seront diffusés également sur les pages officielles des chaines télévisées publiques, des radios nationales, locales et de l'APS.

Les ministères de la Culture, de la Formation et de l'Enseignement professionnels, de la Jeunesse et des Sports, en sus du ministère de l'Enseignement supérieur participeront, pour leur part, à la commémoration du 75e anniversaire des massacres à travers la diffusion de films documentaires, des conférences et des expositions virtuelles sur leurs pages officielles sur les réseaux sociaux.