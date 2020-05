Ounas : "Mes blessures m'ont freiné"

Le milieu international algérien Adam Ounas, dont l'option d'achat ne sera pas levée par l'OGC Nice (Ligue 1 française de football), a estimé, mercredi, qu'il avait été freiné par les blessures, non sans évoquer "une belle saison sous les couleurs rouge et noir".

"J'ai vécu des moments forts avec les supporters remplis d'émotions. Mes blessures m'ont freiné, et quand je reviens fort quelque chose de plus important que le pied arrive. Fin de l'aventure à l'OGC Nice, une belle saison passée sous les couleurs rouge et noir avec une qualification européenne à la clef", a-t-il écrit sur son compte officiel Instagram.

Le champion d'Afrique 2019, de 23 ans retourne donc au Napoli qui l'avait prêté au "Gym" à la toute fin du mercato estival, une fois le rachat du club entériné.

En 16 apparitions en championnat et 3 en coupe, Ounas a délivré quatre passes décisives et inscrit quatre buts.

Ecarté des terrains entre septembre et décembre pour une blessure au genou, l'ancien Bordelais n'a pas été épargné par les pépins physiques, en plus de se faire bêtement expulser pour un mauvais geste face à Lyon (22e journée).

"Je tiens à remercier le coach, tout le staff, les dirigeants, les supporters, les bénévoles du club ainsi que tous mes coéquipiers.

Je vous souhaite bonne chance pour la suite et surtout une bonne santé à tous. Je n'oublierai jamais l'atmosphère de l'Allianz Riviera ... Issa Nissa !", a-t-il conclu.

Si Ounas ne sera pas conservé dans l’effectif niçois, ses deux compatriotes, le défenseur Youcef Atal et le milieu de terrain Hicham Boudaoui, resteront bien en vue de la saison prochaine, avec comme nouveau challenge l'Europa League.