La FIFA autorise provisoirement cinq remplacements par match

En ces temps de pandémie de Covid-19, le monde est en train de s’adapter et les lois du football aussi. Ainsi, et de façon temporaire, cinq remplacements par match sont désormais autorisés pour les compétitions qui seront terminées d'ici au 31 décembre 2020, a indiqué ce vendredi la Fédération internationale de football (FIFA).

Dans le souci de « protéger la santé des joueurs et des joueuses du monde entier » et dans l'intention d’« aider les équipes à faire face à un calendrier condensé et des conditions météorologiques différentes » l’International Football Association Board (IFAB) a décidé de répondre favorablement à la proposition de la FIFA en apportant un amendement temporaire aux Lois du Jeu.

« Pour les compétitions qui ont déjà débuté ou qui devraient débuter prochainement mais qui seront terminées d’ici au 31 décembre 2020, l’IFAB a approuvé la proposition de la FIFA d’amender de manière temporaire la Loi 3 – Joueurs, afin de chaque équipe puisse effectuer jusqu’à cinq remplacements par match. Pour éviter de trop perturber le cours du match, chaque équipe aura au maximum trois opportunités de procéder à des remplacements pendant le match ; en outre, ces remplacements pourront être effectués à la mi-temps », rapporte le communiqué de la plus haute instance du football.

Five substitutes option temporarily allowed for competition organisers

Cet amendement à la Loi 3, qui concerne les Lois du Jeu 2019/20 ainsi que l’édition 2020/21, entrera en vigueur au 1er juin 2020. Toutefois, les organisateurs de compétitions sont libres d’appliquer ou non cet amendement.

« L’IFAB et la FIFA détermineront ultérieurement si cette option doit être prolongée, par exemple pour les compétitions qui doivent s’achever en 2021 », lit-on dans le même communiqué.

L’amendement en bref :

- Chaque équipe sera autorisée à utiliser un maximum de cinq remplaçants.

- Pour éviter de trop perturber le cours du match, chaque équipe aura au maximum trois opportunités de procéder à des remplacements pendant le match ; en outre, ces remplacements pourront être effectués à la mi-temps.

- Si les deux équipes effectuent un remplacement en même temps, il sera considéré qu’elles utilisent chacune l’une de leurs trois opportunités de remplacements.

- Les remplacements et les opportunités de remplacements non utilisé(e)s seront reporté(e)s à la prolongation.

- Si le règlement d’une compétition autorise un remplacement supplémentaire en prolongation, les équipes auront chacune une opportunité de remplacements supplémentaire ; en outre, les remplacements peuvent avoir lieu avant le début de la prolongation et à la mi-temps de celle-ci.

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia