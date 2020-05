Revalorisation des pensions de retraite de 2 à 7%

Les pensions de retraites seront revalorisées au titre de l'année 2020 à des taux oscillant entre 2 et 7% à partir du 1er mai courant, a indiqué, samedi, un communiqué du ministère de l'Emploi, du travail et de la sécurité sociale.

"Dans le cadre de l'amélioration du pouvoir d'achat des retraités, le Gouvernement a décidé la revalorisation des pensions et allocations de retraite au titre de l'année 2020, à des taux oscillant entre 2 et 7% à compter du 1er mai 2020", précise la même source.

Selon le communiqué, ces augmentations qui seront appliquées à des taux variables en fonction du montant global des pensions et allocations de retraite, ciblent notamment le petites retraites.

Le taux de majoration est fixé à 7% pour les pensions inférieures ou égales à 20.000 da, 4% pour les pensions allant de 20.000 à 50.000 da, 3% pour les pensions supérieures à 50.000 da et égales à 80.000 et à 2% pour les pensions et allocations dépassant les 80.000 da, indique le communiqué.

Ces majorations seront versées en mois de juin 2020 avec effet rétroactif pour le mois de mai, conclut le communiqué.