Brésil: un deuil de trois jours pour les victimes du Covid-19

Le Congrès brésilien a décrété samedi une période de deuil de trois jours pour les victimes du nouveau coronavirus Covid-19.

Le décret, promu par le président de la Chambre des députés Rodrigo Maia et Davi Alcolumbre, le président du Sénat, a été publié dans une édition spéciale du "Journal officiel du Congrès national".

"Dix mille personnes, aimées et importantes pour d'autres gens, pleines de rêves, ont vu leur vie interrompue.

En solidarité avec cette douleur, concernant la mort de ces dix mille Brésiliens, le Congrès national décrète un deuil de trois jours", ont annoncé la Chambre des députés et le Sénat dans une déclaration commune.

Le Congrès brésilien a ajouté que ses membres "ne sont pas indifférents à la perte, à la tristesse et au regret" et a qualifié le moment actuel de "tristement unique", avec "des villes à l'arrêt, des enfants privés d'école et des gens effrayés".

Les législateurs ont exhorté la population à continuer de suivre les recommandations des autorités sanitaires.