Coronavirus - Nouveau bilan : 165 cas confirmés, 8 décès et 132 guéris

Cent-soixante-cinq (165) cas confirmés au coronavirus (Covid-19) et huit (8) décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, portant le nombre des cas confirmés à 5723 et celui des décès à 502, a indiqué dimanche à Alger le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar.

Lors du point de presse quotidien consacré à l'évolution de la pandémie, Dr. Fourar a indiqué que les 8 nouveaux décès ont été enregistrés à Sétif (2), Ouargla (2), Bordj Bou-Arreridj (2), Blida (1) et Sidi bel Abbes (1), ajoutant les le nombre total des cas confirmés est réparti sur les 48 wilayas du pays.

Selon les chiffres, 17 wilayas n'ont recensé aucun nouveau cas ce dimanche, tandis que 22 wilayas ont notifié entre un (1) et cinq (5) cas et 9 autres ont enregistré plus de 5 cas, précisant que les wilayas d'Oran, Tlemcen et Constantine sont celles ayant enregistré le plus grand nombre de cas confirmés ces dernières 24 heures.

Le nombre des cas guéris a atteint 2678, dont 132 durant les dernières 24 heures, a précisé Dr. Fourar, indiquant que 18 patients sont en soins intensifs.

Par tranches d'âge, les personnes âgées entre 25 et 60 ans représentent 56% du total des cas confirmés.

M. Fourar a indiqué, en outre, que le nombre de patients ayant bénéficié du traitement s'élevait à 9323, dont 3879 cas confirmés selon des tests PCR et 5444 cas suspects selon les indications de l'imagerie et du scanner.

Le même responsable a, toutefois, déploré le non-respect par certains citoyens des mesures préventives, une attitude contraire aux préceptes du mois sacré du ramadhan, a-t-il relevé, et un comportement dangereux pour la santé de la société, invitant les citoyens à observer en toute conscience et avec rigueur les mesures d'hygiène, de distanciation sociale et de confinement.

APS