Un chef terroriste abattu à Aïn Defla

Un chef terroriste a été abattu et un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov saisi, mardi, par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), lors d'une opération de ratissage et de fouille dans la commune de Zeddine, dans la wilaya d'Aïn Defla, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération de ratissage et de fouille dans la commune de Zeddine, wilaya d'Aïn Defla (1ère Région militaire), un détachement de l'Armée nationale populaire a abattu, aujourd'hui 12 mai 2020, un (1) terroriste et saisi un (1) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov avec crosse pliante, une (1) paire de jumelles, deux (2) chargeurs de munitions et trois (3) téléphones portables", précise le communiqué.

Il s'agit du dénommé "Serbah Ahmed" dit "Abou El-Abbes", né en 1973 dans la commune de Béni Bouateb, wilaya de Chlef.