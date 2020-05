La numérisation de l’administration du Domaine de l’Etat lancée

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a annoncé jeudi à Alger le lancement de la modernisation et de la numérisation de l’administration du Domaine de l’Etat en vue d’en accroître l’efficacité dans le traitement des dossiers.

"Tous les travaux liés à la numérisation de l'administration du Domaine de l'Etat ont été lancés", a précisé M. Raouya lors d'une séance à l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux réponses aux questions orales, ajoutant que tout l'équipement nécessaire avait été acquis pour mener à bien cette opération à laquelle le programme du président de la République accorde un intérêt particulier.

Concernant le cadastre général sur l’ensemble du territoire national, le ministre a fait état d’un taux d’avancement de l’opération avoisinant les 98%.

À part un souci lié aux villes, le projet se déroule "très bien" à travers tout le territoire, a-t-il dit.

Au sujet du retard accusé dans la mise en conformité des biens relevant du Domaine de l’Etat et la régularisation des dossiers des citoyens au titre de la loi 08-15 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement, M. Raouya a assuré que "l'administration ne ménage aucun effort pour régulariser les dossiers approuvés par les commissions (en charge de leur examen)".

À la question de la députée Nadjet Amamra du Rassemblement national démocratique (RND) sur le recouvrement fiscal et le rapprochement de l'administration fiscale des citoyens, le ministre a précisé que la Direction générale des impôts (DGI) s’attelait à la mise en œuvre d'un programme de réalisation de centres des impôts de proximité au niveau local et d'au moins un centre des impôts par wilaya.

Des centres dotés d'un système informatique permettent aux contribuables de s’acquitter de leurs obligations fiscales à distance, a-t-il poursuivi.

Il a, à ce propos, indiqué que toutes les entreprises relevant de la Direction des grandes entreprises (DGE) s’acquittaient d’ores et déjà de leurs obligations fiscales (déclaration et paiement en ligne) via ce nouveau système informatique.

APS