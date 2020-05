Opération de ratissage à Ain Defla : un autre terroriste abattu

Un autre terroriste a été abattu vendredi dans la continuité d'une opération de ratissage en cours menée dans la wilaya de Ain Defla par des unités de l'Armée nationale populaire, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et dans la continuité de l’opération de ratissage et de fouille dans la commune de Zeddine, wilaya d'Aïn Defla/1èreRM, où un terroriste a été abattu le 12 mai 2020, un détachement de l'Armée Nationale Populaire a abattu, aujourd'hui 15 mai 2020, un (01) autre terroriste et saisi un (01) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, (03) chargeurs de munitions, une (01) grenade et un (01) téléphone portable".

"Cette opération, toujours en cours, réitère encore une fois la détermination des unités de l'Armée Nationale Populaire à traquer les criminels jusqu'à leur totale éradication et faire régner la sécurité et la quiétude à travers tout le territoire national", ajoute le communiqué du MDN.

APS