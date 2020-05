Matchs arrangés : Fahd Halfaia suspendu jusqu’à son audition

Le Directeur Général du club de l'ES Sétif, Fahd Halfaia, est suspendu jusqu’à son audition a indiqué jeudi soir la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site internet.

L’audition du patron de l’ESS est programmée pour la séance du lundi 18 mai prochain, à 11h00, au siège de la LFP, révèle la même source.

Pour rappel, Halfaia sera entendu suite à la révélation de l’enregistrement téléphonique à propos d’arrangements de matches du championnat national.

Cette énième affaire d’arrangements de rencontres a provoqué un véritable tollé et beaucoup de voix se sont élevées pour dénoncer ce genre de pratique. En effet, la Fédération algérienne de football (FAF) a réagi sur son compte Facebook et « dénonce avec vigueur ces pratiques condamnables » en attendant l’authentification du document sonore relatif à la conversation téléphonique.

Emboitant le pas à la FAF, la LFP a « condamné avec vigueur et avec fermeté tout acte qui porte atteinte aux règles de l’éthique et à la bonne marche de la compétition et s’est engagée à veiller scrupuleusement à l’application de la réglementation ». À cet effet, le président de la LFP, Abdelkrim Medouar, a saisi officiellement, jeudi, la commission de discipline pour diligenter une enquête et traiter le dossier en extrême urgence conformément à l’article 9 alinéa 4 du code disciplinaire de la FAF.

Pour sa part, le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS), Sid Ali Khaldi, a réagi une nouvelle fois à cette affaire « en réaffirmant son engagement résolu à mener une lutte implacable contre ce fléau et à mettre toute la lumière sur cette affaire et aller jusqu’au bout conformément aux lois de la République », a-t-il déclaré sur les ondes de la Chaîne 3 de la Radio Nationale.

Halfaia se disculpe et dépose plainte

Pour sa part, l’Entente de Sétif n’a pas tardé à réagir en organisant une réunion d’urgence de son conseil d’administration. Selon un communiqué du club, Halfaia a été entendu par les membres du conseil d’administration et a contesté les charges portées contre lui.

« Halfaia a déposé officiellement une plainte contre x. Cette campagne vise à déstabiliser l’équipe à travers son Directeur Général. Nul n’a le droit de mettre en doute les résultats arrachés sur le terrain et qui sont d’ailleurs le fruit du travail acharné de l’ensemble des joueurs et du staff technique. Le conseil d’administration refuse toutes les fausses accusations qui portent atteinte à la réputation et à l’image d’un club aussi prestigieux que l’Entente de Sétif », ajoute la même source.