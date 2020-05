Bundesliga : retour à la compétition ce samedi

Le championnat d'Allemagne de première division va reprendre ce samedi. Une reprise placée sous haute surveillance sanitaire en raison de la crise du Covid-19, mais une reprise quand même.

C’est le jour tant attendu par tous les mordus du ballon rond. Privés de leur sport favori depuis plus de deux mois, les amoureux du football vont ainsi se donner à cœur joie en suivant, à partir de 14h30 (heure algérienne), la 26e journée de la Bundesliga.

À l’arrêt depuis le 31 mars dernier en raison de la pandémie du coronavirus, le championnat d'Allemagne est le premier des grands championnats européens à reprendre, alors que d’autres pays comme la France, les Pays-Bas ou encore tout récemment la Belgique ont décidé de mettre fin à leurs championnats respectifs.

Une reprise sous haute surveillance

Annoncée le jeudi 7 mai dernier par la Ligue allemande de football (DFL), la reprise de la Bundesliga, qui se fera à huis clos, sonne comme une lueur d’espoir dans cette bataille acharnée contre le Covid-19.

Toutefois, les formations allemandes ont dû, et doivent encore, se plier à des mesures sanitaires drastiques afin de pouvoir reprendre la compétition.

Outre l’isolement imposé depuis une semaine, les joueurs et leur encadrement se sont fait tester deux fois ces derniers jours. Les joueurs devront également chambouler leurs habitudes d’avant, pendant, et d’après match. Avant de faire leur apparition sur le rectangle vert, les joueurs doivent respecter les distances dans les vestiaires. De plus, les deux équipes feront leur entrée sur le terrain séparément avec la suppression de la cérémonie protocolaire d’avant match y compris la traditionnelle poignée de main.

Aussi, les joueurs doivent innover pour trouver une nouvelle manière de célébrer les buts et la victoire, car les accolades et les embrassades sont également interdites.

Côté banc, l’entraineur, son staff, ainsi que tous les remplaçants doivent porter des masques.

Derby de la Ruhr au menu

Concernant les affiches de cette 26e manche, qui s’étalera sur trois jours, le derby de la Ruhr Dortmund-Schalke, programmé cet après-midi (14h30), retiendra toute l’attention.

De son côté, Ramy Bensebaïni et le Borussia Mönchengladbach (4e – 49 pts) se trouvent à Francfort pour y affronter l’Eintracht (12e – 28 pts).

Pour sa part, le Bayern Munich, leader avec 55 unités, jouera dimanche à Berlin face au promu, l’Union Berlin.

Programme complet de la 26e journée : Samedi : Borussia Dortmund - Schalke 04 14h30 Leipzig - Fribourg 14h30 Hoffenheim - Hertha Berlin 14h30 Fortuna Düsseldorf - Paderborn 14h30 Eintracht Francforf - Mönchengladbach 18h30 Dimanche : Cologne - Mayence 15h30 Union Berlin - Bayern Munich 18h00 Lundi : Werder Brême - Bayer Leverkusen 20h30

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia