Coronavirus - nouveau bilan : 192 cas confirmés, 6 décès et 138 guéris

Cent-quatre-vingt-douze (192) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et six nouveaux décès ont été enregistrés en Algérie lors des dernières 24 heures, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 6821 et celui des décès à 542, a indiqué samedi le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar.

S'exprimant lors du point de presse quotidien consacré à l'évolution de l'épidémie, Dr Fourar a précisé que le nombre de personnes guéries a atteint 3409, dont 138 au cours des dernières 24 heures, ajoutant que le nombre des cas confirmés sont répartis sur les 48 wilayas du pays, et indiquant que 19 patients sont en soins intensifs.