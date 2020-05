Championnat d'Allemagne (26e journée): Dortmund surclasse Schalke 4-0

Le Borussia Dortmund a facilement remporté à huis clos le prestigieux "derby de la Ruhr" en atomisant Schalke (4-0) samedi à l'occasion de la reprise du championnat d'Allemagne après dix semaines d'arrêt à cause du coronavirus.

Un doublé de Raphaël Guerreiro (45',63') et des réalisations de Erling Haaland (29e) et et Thorgan Hazard (49e), ont permis aux Noir et Jaune d'engranger trois précieux et surtout de revenir provisoirement à une unité du leader Munich, qui se déplace dimanche à Berlin sur la pelouse de l'Union.

Sous l'impulsion du jeune milieu international allemand Julian Brandt, auteur de deux passes décisives et au départ des deux autres actions de but, le Borussia a confirmé sa forme d'avant la pause.

Depuis janvier et les transferts du milieu Emre Can et du buteur Erling Haaland, l'équipe a remporté huit de ses neuf matches de championnat, avec 32 buts marqués (3,5 buts par match).

Dans les autres rencontres de cette reprise, c'est Leipzig qui a fait la mauvaise affaire, en concédant à domicile un nul à Fribourg (1-1), après avoir longtemps été mené.

Ce petit point ramène le RB à quatre longueurs du Bayern, mais risque de ruiner les chances de titre des Saxons si les Bavarois s'imposent dimanche à Berlin.

Mönchengladbach, qui occupe avec six points de retard la quatrième place qualificative pour la Ligue des champions, joue à 17h30 à Francfort contre l'Eintracht.

Une victoire permettrait aux coéquipiers de l'international algérien Ramy Bensebaini de chiper à Leipzig la troisième place sur le podium.

Première utilisation de la règle des cinq remplacements

La nouvelle règle permettant aux entraîneurs de remplacer jusqu'à cinq footballeurs par match, contre trois en temps normal, a été utilisée pour la première fois samedi lors de la reprise du championnat d'Allemagne, pour ménager les joueurs après deux mois d'arrêt lié à la pandémie de coronavirus.

A Dortmund, l'entraîneur de Schalke 04 David Wagner a ainsi remplacé cinq joueurs de son onze de départ lors de la lourde défaite 4-0 essuyée dans le "derby de la Ruhr", tandis que son homologue du BVB Lucien Favre a fait sortir quatre de ses titulaires.

Présenté comme temporaire, cet amendement à la Loi 3 du jeu a été adopté le 9 mai par le Board, garant des lois du football.

Il est entré "immédiatement en vigueur", s'appliquant aux compétitions qui s'achèveront fin décembre, sous réserve que les organisateurs l'adoptent.

Cela a été le cas en Bundesliga, premier championnat majeur en Europe à retrouver les terrains ce week-end depuis l'irruption de la pandémie: la ligue allemande a adopté la mesure afin de permettre de limiter les risques de blessures après deux mois d'arrêt complet de la compétition.