Décès d'un médecin à Bordj Bou Arreridj : le directeur de l'hôpital de Ras El Oued suspendu

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderahmane Benbouzid a annoncé dimanche à Khenchela que le directeur de l’établissement public hospitalier de Ras El Oued (Bordj Bou Arreridj) a été suspendu de ses fonctions après le décès du médecin Wafa Boudissa du Covid-19, alors qu’elle accomplissait son travail au sein de cet hôpital.

Le ministre a affirmé que la décision de suspendre de ses fonctions le directeur de l’hôpital de Ras El Oued intervient suite à l’enquête menée par l’inspecteur général du ministère de la Santé et de la population sur les circonstances de la mort de Dr Boudissa alors qu’elle travaillait au sein de cet établissement de santé.

M. Benbouzid répondait à une question de l'APS à l’issue d’une réunion de travail avec les cadres du secteur de la santé à l’établissement public hospitalier, Hihi Abdelamdjid de Kais, organisée dans le cadre d’une visite de travail dans la wilaya de Khenchela.

Il a relevé que l’inspecteur général avait écouté toutes les parties concernées dans cette affaire.

Le ministre a expliqué que le directeur suspendu avait enfreint les décisions du Président de la République, Abdelamadjid Tebboune et le décret exécutif relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus s’agissant du volet de la démobilisation de certaines catégories de travailleurs, notamment les femmes enceintes.

Dr Wafaa Boudissa, est décédée vendredi à l'établissement hospitalier public, (EPH) d’Ain Kebira après avoir contracté le Coronavirus alors qu'elle exerçait à l'hôpital de Ras El Oued dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj.

M. Benbouzid et la ministre de la Solidarité nationale, la famille et la condition de la femme, Kaouter Krikou, se sont rendus samedi, au domicile de la défunte dans la commune d’Ain Kebira où ils ont présenté à sa famille les condoléances au nom du Président de la République, du Premier ministre, les membres du gouvernement et le secteur de la santé.

APS