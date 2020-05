Aïd El Fitr : plus de 2000 vêtements au profit d'enfants nécessiteux et orphelins

La direction des Affaires religieuses et des Wakfs de la wilaya d’Alger s’attèle à lancer, vers la fin du mois sacré de Ramadhan, une opération de distribution de plus de 2.000 habillements en faveur des enfants orphelins et ceux issus des familles nécessiteuses et ce à l'occasion de l'Aïd El Fitr, a indiqué ce dimanche le directeur de cette direction.

Dans une déclaration à l’APS, M. Zohir Boudraa a fait savoir que les préparatifs de l’opération de distribution de plus de 2.000 tenues de l’Aïd étaient en cours, prévoyant que ce chiffre touchera les 5.000 tenues à la faveur des dons des bienfaiteurs.

Depuis l’apparition de la pandémie de Covid-19, la direction, sous la supervision du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs et le wali d’Alger, a incité les imams à l’intensification de l’action caritative et de solidarité pour aplanir les séquelles socio-économiques du nouveau coronavirus, a-t-il indiqué, faisant état de la distribution, avant l’avènement de Ramadhan, de plus de 20.000 colis alimentaires aux familles nécessiteuses à travers les communes d’Alger.

En poursuite de cette initiative caritative, 12.000 colis alimentaires ont été distribués, durant les deux premières semaines de Ramadhan, précise M. Boudraa, déclarant « nous souhaitons atteindre les 20.000 colis à la fin du mois sacré pour aider les familles démunies et les veuves en cette conjoncture ».

Par ailleurs, le responsable a fait état de la distribution des fonds collectés au profit de 2500 familles démunies comme première étape au début du mois sacré, ajoutant qu'une deuxième tranche exceptionnelle sera transférée au profit de 2500 autres familles nécessiteuses à raison de 5000 DA/famille via CCP.

M. Boudraa a mis en avant la participation de la direction des Affaires religieuses à l'initiative "Restaurant El Khir" qui assure quotidiennement plus de 1600 repas au niveau de l'école coranique Ahmed Sahnoun à Bir Mourad Rais (plus de 1200 repas) et plus de 400 repas à l'école coranique Bach Djerrah distribués aux personnels médicaux et paramédicaux relevant des hôpitaux d'Alger.

Dans le cadre des efforts consentis pour la lutte contre la propagation de la Covid-19 et grâce aux dons des bienfaiteurs, la direction locale des Affaires religieuses a distribué un lot de kits de prévention, des combinaisons, des bavettes, des gants et des détergents aux différents établissements hospitaliers de la capitale.

Les mesures de prévention contre la propagation de l'épidémie sont strictement respectées lors des opérations de solidarité (collectes et distribution) à l'instar de la distanciation sociale et l'hygiène, a-t-il affirmé.

APS