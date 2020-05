Les experts insistent sur le rôle de la science dans la lutte contre covid-19

C’est la science et l’innovation qui joue le rôle décisif dans la lutte contre le coronavirus et non la politique, ont déploré plusieurs scientifiques invités dans la dernière édition de Vision China.

Afin de lutter contre cette pandémie du covid-19 et la maitriser, il faut compter donc sur la science et les échanges d’informations autour du virus et ne pas s’engager dans les polémiques politiques, ont déclaré les intervenants de l’évènement « Lutter contre le COVID-19: le pôle de la Science » organisé par China Daily.

Pour Shamila Nair-Bedouelle, directrice générale adjointe pour les sciences naturelles à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, la pandémie COVID-19 a suscité un élan de solidarité internationale unique et productive entre les scientifiques du monde entier. "Ils échangent des données scientifiques et technologiques et des informations au-delà des frontières", a-t-elle déclaré, ajoutant que les scientifiques chinois avaient publié très tôt la séquence génétique "extrêmement importante" du nouveau coronavirus, ce qui avait permis à d'autres pays de développer des tests de dépistage. Elle a appelé pour le renforcement de la coopération scientifique à travers le monde.

Pour sa part, Nair-Bedouelle a indiqué que l'UNESCO a salué la mise en place de la plate-forme scientifique sur le COVID-19 déployé par des scientifiques chinois. "L'initiative est vraiment dans l'esprit de rendre la science plus accessible, plus connectée aux besoins de la société et de promouvoir l'égalité des chances pour les personnes et les scientifiques à travers le monde.", a-t-il dit

Wu Zunyou, épidémiologiste en chef au Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, a déclaré que la Chine avait rapidement publié des informations sur l'épidémie de COVID-19 et partagé sa pratique avec le reste du monde. Il a insisté sur le fait que la Chine était la première à signaler l'épidémie à l'OMS et la première à mobiliser la collaboration internationale contre la maladie.

Wu a ajouté que le contrôle de l'épidémie de COVID-19 n'est pas une tâche qui concerne un seul pays, mais c’est une entreprise mondiale. "Tous les pays doivent collaborer pour gagner la bataille contre COVID-19", a-t-il souligné.

De son côté, Denis Depoux, directeur général mondial de la société de conseil Roland Berger, a déclaré que la technologie et l'innovation ont été primordiales dans la lutte contre la crise, "car elles fournissent une liste de solutions". Selon lui, l’innovation a aidé à surmonter les contraintes. Sur le front de la haute technologie, les sociétés d'intelligence artificielle ont développé des solutions pour vérifier si les gens portent des masques, aider à enregistrer et suivre les individus en transit et identifier les cas possibles, a-t-il déclaré.

Sunney Xie, directeur du Beijing Advanced Innovation Center for Genomics de l'Université de Pékin, a rappelé son histoire personnelle de travail à l'Université Harvard, qui démontre l'importance de la coopération sino-américaine.

"La collaboration sino-américaine est mutuellement bénéfique, contrairement à ce que les Américains sont amenés à croire que la Chine est le seul bénéficiaire", a-t-il déclaré.

"Le virus ne connaît pas de frontières, et il en va de même pour notre lutte contre lui", a-t-il déclaré. "En tant que scientifiques, nous pensons tous que c'est la science, et non la politique, qui sauvera l'humanité de la catastrophe de COVID-19 et d'autres catastrophes à venir", a-t-il déclaré