Djerad participe à la réunion par visioconférence du Groupe de contact sur la Libye

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a participé mardi à la réunion, par visioconférence, du Groupe de contact sur la Libye en qualité de représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Ce groupe de contact a été créé conformément aux décisions prises lors du 33ème sommet de l’Union africaine et sur recommandation du Conseil de paix et de sécurité de l’Organisation. Il a pour objectif de "promouvoir la coordination des efforts internationaux en vue d’aboutir à une solution durable à la crise libyenne au moyen d’un dialogue inclusif", rappelle-t-on.

M. Djerad a réitéré, lors de cette réunion, "la position constante de l’Algérie" appelant l’ensemble des acteurs libyens à "la nécessité du dialogue et de la réconciliation nationale en tant que seule alternative pour préserver l’unité, la sécurité et la stabilité de la Lybie, et éloigner ainsi le spectre de la division, de la violence et des luttes fratricides".

Il a également fait part de "la volonté de l’Algérie à continuer à déployer tous les efforts diplomatiques en vue d’aboutir au règlement pacifique de la crise libyenne".