Président Tebboune : nous œuvrons inlassablement pour faire des étudiants la locomotive du développement

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé mardi que l'Etat œuvrait inlassablement pour faire des étudiants la locomotive du processus de développement du pays dans tous les secteurs.

"Pour toutes les étudiantes et les étudiants, et en dépit du fait que votre journée nationale intervienne dans un contexte difficile, nous œuvrons inlassablement pour faire de vous la locomotive du processus de développement du pays dans tous les domaines. Que Dieu vous préserve. Bon ramadhan et bonne fête de l'Aid el Fitr. Vive l'Algérie", a écrit le président Tebboune dans un message publié sur les réseaux sociaux à l'occasion de la célébration de la journée nationale de l'Etudiant, coïncidant avec le 19 mai de chaque année.