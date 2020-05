Fabrication d’un couloir de désinfection intelligent pour l’hôpital de Djanet

Le mouvement associatif de la wilaya d’Illizi a fabriqué un couloir de désinfection intelligent au profit de l’hôpital "Ifri" dans la wilaya déléguée de Djanet, dans le cadre de la prévention et la lutte contre la propagation du Covid-19, a-t-on appris mercredi de ses concepteurs.

"Défi des jeunes de Djanet" est l’appellation attribuée à cette conception, fruit d’une initiative collective du mouvement associatif, dont "Ness El-Kheir", "Nahda amaliya oua fikria" et "Izelman" pour la réhabilitation du patrimoine culturel, qui se sont attelées à la mise au point et l’installation de cet équipement de désinfection à l’entrée de la structure médicale précitée, en présence des autorités et responsables du secteur de la santé locaux.

Le président de l'association "Ness El-Kheir", Mohamed Bekkar, a déclaré que cet équipement, fabriqué avec des composants simples, contribuera à la lutte contre le Covid-19 à travers son action de désinfection des personnes, à l’entrée et la sortie de l’hôpital.

Le directeur de l’hôpital Moussa Badallah a valorisé cette initiative qui, a-t-il dit, reflète le génie local et sa contribution au renforcement des efforts communs en cette période de pandémie.

Ses initiateurs entendent étendre l’opération à travers la réalisation d’équipements similaires pour les services administratifs accueillant le public au niveau de Djanet.

Une action de solidarité similaire a été menée il y a deux semaines par les agents de l’établissement pénitentiaire de la wilaya d’Illizi, qui avaient fabriqué un couloir de désinfection au profit de l’établissement public hospitalier d’Illizi.