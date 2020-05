Palestine : une campagne d’arrestations à grande échelle en Cisjordanie occupée

Une vaste campagne d’arrestations en Cisjordanie occupée a été effectuée jeudi par l'armée israélienne, arrêtant 26 palestiniens dont des ex-prisonniers et des étudiants, a indiqué un responsable palestinien, Ghassan Daghlas.

Daghlas, responsable du dossier de la colonisation au nord de la Cisjordanie, a révélé que les forces d’occupation israéliennes ont arrêté quatre palestiniens dont trois étudiants à Ramallah, cinq citoyens, dont un enfant et un ex-prisonnier à Jénine, deux dont un ex-prisonnier à Beit-lahm et six autres ex-prisonniers à Qalqiliya, après la perquisition et la fouille des maisons de leurs parents.

A El-Khalil, les forces armées israéliennes ont pris d’assaut la localité de Beit Ummar, ont perquisitionné et fouillé les maisons palestiniennes, arrêtant neuf citoyens palestiniens, selon des sources locales.

Les forces israéliennes font presque quotidiennement des incursions dans les maisons palestiniennes en Cisjordanie, sous prétexte de rechercher des Palestiniens (recherchés), ce qui déclenche des affrontements avec les habitants.

Ces raids, qui ont également lieu dans des zones sous le contrôle total de l'Autorité palestinienne, ne nécessitent pas de mandat de perquisition, quand et où l’armée choisit conformément à ses vastes pouvoirs arbitraires.