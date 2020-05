Libye : le GNA prend la ville d'al-Assaba

Les forces du gouvernement d'union nationale libyen (GNA, reconnu par l'ONU) ont déclaré, vendredi, avoir pris le contrôle de la ville d'al-Assaba, à quelque 120 km à l'ouest de la capitale Tripoli, à leur rivale, l'Armée nationale libyenne (ANL, basée à l'est).

"Nos braves soldats ont pris le contrôle total de la ville d'al-Assaba", a annoncé Mohamed Gonono, porte-parole des forces du GNA dans un communiqué, ajoutant que les avions de combat poursuivaient la reconnaissance de la ville pour "surveiller tout mouvement de fugitifs" de l'ANL.

De son côté, l'ANL a annoncé avoir détruit une vingtaine de véhicules militaires et quatre drones de fabrication turque des forces du GNA dans différentes zones du sud-ouest de la Libye.

L'ANL et le GNA s'affrontent depuis plus d'un an pour le contrôle de Tripoli, un conflit qui a tué et blessé des centaines de civils et en a contraint plus de 150.000 autres à l'exil.

Les forces du GNA ont enregistré d'importants progrès dernièrement contre l'ANL, dont la prise d'une base militaire majeure du sud-ouest de la Libye.