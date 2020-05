JO 2021 et JM 2022 : le MJS rassure les athlètes

Le ministre de la Jeunesse et des Sports Sid Ali Khaldi a rassuré le président de la Fédération algérienne de Karaté do Slimane Mesdoui en vue des Jeux Olympiques de 2021 et des Jeux méditerranéens de 2022, en lui promettant d'aider et de soutenir les athlètes qualifiés.

L'instance fédérale a indiqué, que les deux hommes s'étaient rencontrés jeudi après-midi au siège du MJS, et ont évoqué plusieurs autres sujets ayant trait au développement de la discipline, comme la formation.

Depuis son installation à la tête du MJS, Khaldi a déjà invité au siège de sa structure ministérielle plusieurs présidents de fédérations, pour écouter leurs doléances et être fixé ainsi sur la meilleure manière de leur venir en aide.

Dans la continuité de cette initiative, c'était au tour du Karaté de faire entendre sa voix, par le biais du président Slimane Mesdoui, et qui à la fin de cette rencontre avec le ministre semblait très satisfait de qui a débattu.

D'ailleurs, quelques heures seulement après cette rencontre, le président de la FAK a publié un communiqué sur la page officielle de la Fédération et dans lequel il a remercié le ministre pour son écoute et surtout, pour sa disposition à aider le Karaté à se développer.

Cet art martial japonais compte parmi les plus pratiqués en Algérie, où il fut également un des premiers à être introduit après indépendance du pays, en 1962.

Le Karaté algérien a toujours bien représenté les couleurs nationales lors de grands événements sportifs internationaux.

Le dernier en date a été les Championnats d'Afrique 2021, disputés au mois de février dernier au Maroc.

Les internationaux algériens avaient brillé de mille feux pendant cette compétition, aussi bien chez juniors que chez les seniors.

En effet, Les Algériens avaient récolté pas moins de vingt médailles lors de ces Championnats d'Afrique (9 or,4 argent et 7 bronze), terminant ainsi à la troisième place du classement général.