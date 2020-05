Décès du chanteur et musicien guinéen Mory Kanté

Le chanteur et musicien guinéen Mory Kanté, connu pour le tube planétaire "Yéké yéké" dans les années 1980, est décédé vendredi à l'âge de 70 ans dans un hôpital de Conakry, a annoncé sa famille sur la page Facebook de l'artiste.

Mory Kanté, surnommé le "griot électrique", a contribué à populariser la musique africaine et guinéenne à travers le monde.

"Yéké Yéké", sorti en 1987, s'est vendu à des millions d'exemplaires et a atteint les sommets des hit-parades dans de nombreux pays.

Né en 1950 dans célèbre famille de griots, poète, musicien, conteur et historien au rôle social important dans le Sahel, Mory Kanté a vécu une partie de son enfance à Bamako (Mali).

En 1971 il est repéré par le saxophoniste Tidiani Koné qui lui propose d'intégrer son groupe, le Rail Band de Bamako, il accepte et prend place dans l'orchestre dont le chanteur n'est autre que le Malien, Salif Keïta.

Après être devenu chanteur de ce mythique groupe, avoir appris à jouer de la kora, avoir entrepris une long voyage pour exolorer l'univers des griots de la région, Mory Kanté enregstre son premier album "Courougnegre" en 1981 aux Etats-Unis.

En plus de son succès planétaire "Yéké Yéké", repris des centaines de fois dans une multitude de langues différentes, Mory Kanté compte une dizaine d'albums à son actif dont "N'diarabi" en 1982, "A Paris" en 1984, le fameux "Akwaba Beach" (1987), "Nongo Village" (1994), "Tamala" (2001), ou encore "La Guinéenne" en 2012.

Juste après avoir reçu un disque d'or en octobre 1988 en France, Mory Kanté est récompensé la même année par la "Victoire de la musique du meilleur album francophone".

Artiste engagé pour la promotion de la culture et de la musique africaine mais aussi pour toutes les causes nobles du continent, il a pris part à de rassemblements contre l'Apartheid et plusieurs actions collectives d'artistes pour juguler la faim an Afrique.

En 2001, Mory Kanté a été nommé Ambassadeur de bonne volonté de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), organisation dont l'objectif est de construire un monde libéré de la faim.