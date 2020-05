Industrie: la SCIMAT-GICA de Batna décroche 2 certifications de conformité

La société des Ciments d'Aïn-Touta à Batna (SCIMAT), affiliée au Complexe Industriel d’Algérie Ciment "GICA", a obtenu, samedi, deux nouvelles certifications internationales de conformité selon les normes ISO.

Un communiqué du ministère de l’Industrie et des Mines, a indiqué que le premier certificat concerne la norme 45001 version 2018 relative au système de management de la santé et de la sécurité au travail, a indiqué la tutelle sur sa page Facebook, estimant que cette norme aidera les établissements à offrir aux employés un environnement de travail sûr et sain et à réduire le nombre de décès et de blessures liés au travail.

La deuxième certification est liée au système de gestion de l’énergie, à savoir : la norme ISO 50001 version 2018.

Réunissant les meilleures pratiques adoptées à l'échelle internationale dans la gestion de l’énergie, cette norme a été développée par des experts dans 60 pays à l'effet d'assister les sociétés à rationaliser la consommation de l’énergie, réduire les dépenses et respecter les exigences environnementales, ajoute le communiqué.

Selon le ministère de l'Industrie et des Mines, SCIMAT-GIGA d'Aïn-Touta a décroché "cette reconnaissance internationale la plus importante" par l'Association française de normalisation "AFNOR", considérée comme une référence livrée à l'élaboration et la proposition des normes et certifications à l'international.

SCIMAT a pu, par ailleurs, renouveler deux autres certifications, en l'occurrence: la norme ISO 9001 pour le système de management de la qualité et la norme ISO 14001 du système de management environnemental.

A noter que ces certifications concernent l'ensemble des activités de la SCIMAT relatives à la production, packaging et commercialisation du ciment et du gravier.