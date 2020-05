Les scientifiques ont construit un œil bionique qui pourrait permettre aux aveugles de voir

Une équipe de scientifiques des États-Unis et de Hong Kong a construit un « œil bionique » qui imite un œil humain dans sa forme et sa fonction. L’œil, actuellement au stade de prototype, pourrait un jour être utilisé comme prothèse pour restaurer la vision des aveugles. Les scientifiques notent que l’œil pourrait également être utilisé dans le domaine de l’IA et de la robotique.

Les scientifiques des États-Unis et de Hong Kong ont développé un œil synthétique qui fonctionne un peu comme la vraie chose. Avec des capteurs qui imitent les photorécepteurs trouvés dans un œil humain, le nouveau prototype «bionique» pourrait un jour être utilisé pour restaurer la vision chez des individus qui ont perdu la vue.

Appelé « œil biomimétique » par l’équipe de recherche, l’appareil est un mariage de la technologie moderne et des conceptions de la nature. Il se compose d’une rétine artificielle hémisphérique et d’un ensemble de capteurs qui capturent et relaient une image en direct. Le faire interagir avec un cerveau humain est, bien, assez compliqué.

La médecine moderne est assez incroyable. Au fil des ans, les scientifiques et les médecins ont trouvé des moyens de remplacer certains des composants vitaux du corps par des versions artificielles qui peuvent restaurer la qualité de vie d’une personne, ou même la sauver de la mort.

Les yeux, cependant, sont assez spéciaux, et la façon dont ils communiquent avec le cerveau signifie concevoir un artificiel, et l’implantation n’est pas aussi simple que «plug-and-play». Obtenir un appareil pour interfacer avec le cerveau humain est un énorme obstacle.

Le plus grand défi que les chercheurs ont déjà surmonté consiste à entasser la technologie dans une forme sphérique qui pourrait potentiellement être utilisée comme implant. Ils n’ont pas encore testé l’appareil sur une créature vivante, mais c’est juste au coin de la rue.

Comme le rapporte Daily Mail, les chercheurs alignent déjà des essais sur des animaux et des humains. Pourtant, il reste beaucoup de travail à faire, et les scientifiques ne tardent pas à remarquer que l’appareil dans son état actuel n’est que le début de ce qui pourrait être possible dans quelques années.

Dans son état actuel, la capacité de l’œil à restituer des images n’est pas la meilleure. Il produit une image basse résolution capable de restituer des lettres de l’alphabet mais des images plus compliquées nécessiteront une densité de capteurs plus élevée. Cela peut sembler une énorme marque contre cela, mais les chercheurs disent que, à mesure que la technologie évolue, la densité des capteurs et la résolution de l’image résultante pourraient en fait battre un véritable œil humain.

L’œil synthétique est également envisagé pour les applications robotiques. L’idée d’un robot artificiellement intelligent se promenant avec des yeux meilleurs que les miens est un peu troublante, mais c’est peut-être ce que l’avenir nous réserve.

