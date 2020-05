COVID-19/Vietnam : aucun cas d’infection communautaire pour le 39e jour consécutif

Le Vietnam n’a enregistré aucun nouveau cas d’infection communautaire de Covid-19 pour le 39 e jour consécutif, a indiqué lundi le ministère vietnamien de la Santé dans sa mise à jour quotidienne.

Le nombre total d'infections au Covid-19 était passé à 325 après qu'un autre cas importé a été enregistré lundi matin.

Le patient faisait partie des ressortissants vietnamiens rapatriés de Russie.

Bien que des dizaines de cas importés aient été sporadiquement détectés au Vietnam lors des opérations de rapatriement, aucune nouvelle infection locale n'a été signalée dans le pays, a précisé le ministère.

Le Vietnam a rapatrié des milliers de ses citoyens de plusieurs pays touchés par la pandémie.

Un vol de Vietnam Airlines devrait ramener lundi 343 citoyens vietnamiens, dont 141 femmes enceintes, en provenance du Japon.

Des vols de rapatriement depuis la Corée du Sud, Taïwan, Singapour et la Nouvelle-Zélande devraient atterrir au Vietnam entre le 27 mai et le 1er juin.

Le ministère de la Santé a fait savoir que tous les passagers sont placés en quarantaine à leur arrivée conformément à la réglementation.

Le Vietnam a jusqu'à présent détecté 325 cas depuis la confirmation de la première infection en janvier 2020.

Jusqu'à 267 cas se sont rétablis et sont sortis de l'hôpital.

Le patient britannique, un pilote de Vietnam Airlines, connu sous le nom de patient 91, reste le cas le plus grave du pays.

Le pilote, qui a été transféré à l'hôpital Cho Ray de Ho Chi Minh-Ville le 22 mai, reçoit des soins intensifs.

Le Covid-19 s’est propagé à 213 pays et territoires, avec plus de 5,4 millions d'infections et près de 344.000 décès.