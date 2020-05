Le HCA plaide pour l'élaboration d'une carte linguistique de Tamazight

Le secrétaire général du Haut Commissariat à l'Amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad, a plaidé mercredi à Alger pour l'élaboration d'"une carte linguistique de Tamazight" en Algérie avec la participation de tous les professionnels du domaine en vue de mettre en place "une stratégie pour le développement et la valorisation de la langue Amazighe en Algérie".

"La question de l'élaboration d'une carte linguistique de Tamazight en Algérie est une étape importante pour une planification globale qui consacre sur le terrain, désormais, l'institutionnalisation de Tamazight", a-t-il déclaré sur les ondes de la Chaine II de la radio nationale.

Selon le premier responsable du HCA, "cette carte constituera la plateforme pour l’amorce de toute politique linguistique basée sur des principes scientifiques susceptibles d’une concrétisation sur le terrain".

Il a annoncé, à ce propos, la tenue en novembre prochain d'un colloque scientifique portant sur la thématique de "La carte linguistique de Tamazight en Algérie" en partenariat avec l'Université Ahmed Draia d'Adrar et l'Académie africaine des Langues (ACALAN) à Bamako (Mali).

L'objectif du Haut-Commissariat à l'Amazighité dans ce domaine, a-t-il poursuivi, est "de contribuer au développement de toutes les variantes".

Il a expliqué, à ce titre, que "celles-ci ont en commun quasiment une même syntaxe qui constitue l'épine dorsale de la langue", soulignant que "l'histoire du développement des langues dans le monde nous rappelle que les variétés linguistiques sont, généralement, mères de langues standards développées".

Si El Hachemi Assad qui s'exprimait à l'occasion du 25ème anniversaire de la création du HCA, a plaidé également pour l'amendement de la loi d'orientation sur l'éducation nationale de janvier 2008 pour supprimer l'aspect facultatif de l'enseignement de Tamazight à l'école.

Evoquant les avancées réalisées dans le domaine de la promotion et du développement de Tamazight depuis la création de l'instance qu'il dirige, Si El Hachemi Assad a souligné la nécessité de "positiver et consolider" les acquis réalisés, relevant, toutefois, l'existence de quelques "insuffisances et dysfonctionnements" dans le processus de valorisation de cette langue.

Le secrétaire général du HCA a salué, par ailleurs, le lancement par l'APS, en mai 2015, de son site d'informations générales en Tamazight, soulignant que ce site offre aux éditeurs "la possibilité de réaliser des journaux en cette langue".

"Il y a une demande dans ce sens, le lectorat existe", a-t-il soutenu.