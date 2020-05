Plus de 1000 actions de sensibilisation sociale en une année

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a mené 1022 actions de sensibilisation conjointes avec les Scouts musulmans algériens (SMA) durant la période allant du 27 mai 2019 au 26 mai 2020.

A l'occasion de la Journée nationale du scout, mercredi, un communiqué de la DGSN a précisé que ca coopération avec les SMA, est à son "apogée", soulignant que les SMA étaient l’un de ses principaux partenaires au sein de la société civile, en particulier en cette période de crise sanitaire que traverse le pays en raison de l’épidémie de Covid-19.

Selon la même source, les actions menées conjointement par la DGSN et les SMA portent essentiellement sur la sensibilisation des enfants et des jeunes aux dangers des fléaux sociaux tels que le mauvais usage d’Internet et des réseaux sociaux, la toxicomanie et la violence, la consécration dès l’enfance de la culture de la citoyenneté et des valeurs d’entraide sociale et de solidarité et le renforcement du sentiment d’appartenance à la patrie.

La DGSN et les SMA participent également conjointement aux efforts de lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 et aux différentes actions caritatives et solidaires visant à en atténuer l’impact, ajoute le communiqué.

La DGSN a aussi organisé, durant la période de référence, plusieurs sessions de formation au profit des Scouts musulmans algériens, la dernière en date étant celle organisée en faveur du groupe scout de la wilaya de Batna sur la sensibilisation aux dangers des fléaux sociaux.

La Journée nationale du scout coïncide avec l’anniversaire de la mort du fondateur des Scouts musulmans algériens, le chahid Mohamed Bouras, exécuté par les autorités coloniales françaises le 27 mai 1941.

Mohamed Bouras a contribué à la consécration des valeurs de patriotisme, de militantisme, de discipline et de rigueur dans les rangs des Scouts musulmans algériens.