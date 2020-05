Théâtre d'Oran : "Qitar Eddounia", nouvelle production pour enfants

Les tréteaux du Théâtre régional d'Oran "Abdelkader Alloula" (TRO) vibreront, à l'issue du confinement, au rythme d'une nouvelle production pour enfants intitulée "Qitar Eddounia", a annoncé ce jeudi le directeur de cette structure culturelle, Mourad Senouci.

"Il s'agit d'une nouvelle création, dont la générale avait été reportée en raison de la cessation des activités du TRO intervenue dans le cadre des mesures de prévention et de lutte contre le coronavirus", a précisé M. Senouci à l'APS.

L'environnement et l'hygiène constituent la thématique centrale de cette œuvre écrite par Mansouri Bachir, mise en scène par Houari Abdelkhalek et scénographiée par Mouffok Djillali, a-t-il indiqué, signalant que six comédiens du TRO sont distribués dans ce spectacle comportant également des jeux de marionnettes.

"Qitar Eddounia" (le train de la vie) constitue la première production du TRO au titre de son plan d'action de l'année en cours, a fait savoir M. Senouci qui escompte un succès à la mesure de celui des précédentes pièces, dont "Pinnocchio" de Bensmicha Kada et "Sindbad" de Bengueddache Boualem.

La deuxième création inscrite dans la feuille de route du TRO pour l'exercice en cours sera une adaptation de "Qum qum, mared el-koutoub", de l'auteur algérien Youcef Baaloudj, également dédiée aux enfants, a-t-il annoncé.

Cette œuvre a valu à son auteur le Prix du meilleur texte pour enfants de l'année 2018, décerné par l’Instance arabe du théâtre(Sharjah/Emirats arabes unis), rappelle-t-on.

