La pauvreté touche 86 millions d’enfants supplémentaires fin 2020

Le nombre d’enfants appartenant à un ménage pourrait augmenter de 86 millions à l’horizon fin 2020, soit une hausse de 15 %, en raison des conséquences économiques de la pandémie de la Covid-19.

Une nouvelle analyse de l'ONG Save the Children et UNICEF, a avertit : "la pandémie de maladie à coronavirus a entraîné une crise socioéconomique sans précédent qui obère les ressources des familles du monde entier", a déploré jeudi Henrietta Fore, Directrice générale du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).

"L’ampleur des difficultés financières qui touchent les familles menace de réduire à néant des années de progrès en matière de réduction de la pauvreté des enfants et de priver ceux-ci de services essentiels (...)", à averti Fore dans un communiqué.

L’UNICEF précise qu’en l’absence de mesures urgentes pour protéger les familles des difficultés financières dues à la pandémie, le nombre total d’enfants vivant sous le seuil de pauvreté national dans les pays à revenu faible et intermédiaire pourrait atteindre 672 millions d’ici à la fin de l’année.

Save the Children et UNICEF expliquent que les conséquences de la crise économique mondiale causée par la pandémie et les politiques de confinement mises en place se feront sentir en deux temps.

D’abords, en raison de pertes de revenus immédiates, les familles ne peuvent plus payer les produits et services élémentaires, notamment la nourriture et l’eau.

Elles ont moins facilement accès aux soins ou à l’éducation et sont plus exposées au risque de mariage des enfants, de violence, d’exploitation et d’abus.

Ensuite, lorsque des mesures de restriction budgétaire seront adoptées, la portée et la qualité des services dont dépendent les familles pourront également être réduites.

De plus, les familles qui n’ont pas accès à des services de protection sociale ou à des mesures compensatoires ont plus de difficultés à respecter les mesures de confinement et d’éloignement physique, ce qui augmente leur exposition à l’infection.

Aussi selon l’analyse les conséquences brutales de la pandémie de Covid-19 en matière de pauvreté toucheront durement les enfants.

Elle souligne que ces derniers sont très vulnérables aux périodes de famine et de malnutrition dont ils peuvent subir les conséquences pendant toute leur vie.

Inger Ashing présidente-directrice générale de Save the Children International a déclaré : "si nous agissons maintenant, avec détermination, nous pouvons prévenir et limiter les menaces liées à la pandémie pour les pays les plus pauvres et certains des enfants les plus vulnérables, cette publication doit alerter le monde entier, et la pauvreté n’est pas inévitable pour les enfants".