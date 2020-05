Mostaganem: fermeture de 43 plages pour lutter contre le coronavirus

Les services de la wilaya de Mostaganem ont décidé, samedi, l’interdiction de la baignade et la fermeture de toutes les plages et les voies qui y conduisent, dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation du Covid-19.

La responsable de la direction de wilaya du tourisme, de l’artisanat et du travail familial, Hayat Mammeri a indiqué que la décision prise par les autorités locales, comme mesure de prévention, interdit la baignade et l’affluence vers les plages (43 plages autorisées à la baignade) jusqu’à l’ouverture de la saison estivale en vertu d’une autre décision de la wilaya.

Dans le même cadre, les instances sécuritaires concernées ont été chargées de l’application de cette décision et de la fermeture des voies menant aux plages dans les 10 communes côtières, afin d’empêcher l’affluence des citoyens sur ces espaces, qui connaissent, d’habitude, de grands regroupements d’estivants.

Mammeri a, en outre, fait savoir que les préparatifs de la saison estivale, prévue chaque année du 1er juin au 30 septembre, se poursuivront de manière normale, en dépit du report de l’ouverture des plages aux estivants en raison de la situation sanitaire exceptionnelle que le pays traverse.

Le ministère de tutelle prépare, actuellement, un protocole sanitaire pour protéger les citoyens durant la saison estivale qui sera bientôt communiqué et comprendra, selon la même responsable, toutes les mesures de prévention que les établissements hôteliers, les agences de tourisme et les professionnels du secteur doivent prendre pour leur retour à l’activité.

Pour rappel, le nombre d’estivants ayant fréquenté les plages de la wilaya de Mostaganem, l’année dernière, a été estimé à plus de 10 millions d’estivants, dont environ 200.000 estivants ayant passé leurs vacances d’été dans les hôtels et les résidences touristiques, ainsi que les différents camps de toile et centres aménagés à cet effet, indique-t-on.