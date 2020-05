Conseil de la nation : reprise lundi des plénières consacrées à l'examen du PLFC 2020

Le Bureau du Conseil de la nation a décidé de la reprise dès lundi des séances plénières consacrées à l'examen et au débat du projet de loi de Finances complémentaires (PLFC) 2020, a indiqué dimanche un communiqué de la chambre haute du Parlement.

Il a été également question de l'examen des questions orales et écrites transmises au Bureau, et du renouvellement des organes et structures du conseil, a précisé la même source relevant que l'occasion a été également pour les membres du Bureau d’échanger les vues autour des derniers développements survenus sur la scène nationale.

Lors de cette réunion, présidée par M. Salah Goudjil, président par intérim du Conseil, et élargie aux chefs de groupes parlementaires et au contrôleur parlementaire, il a été décidé "de transmettre le PLFC 2020 à la Commission des affaires économiques et financières (une fois transmis par l'Assemblée populaire nationale +APN+) et de reprendre les séances plénières à partir du 01er juin (lundi soir), en attendant que la commission compétente suive dans la matinée du même jour, à l'occasion de son examen du projet de loi, une présentation du ministre des Finances, représentant du gouvernement sur le sujet", a précisé le communiqué.

Par ailleurs, la plénière du mardi 02 juin (matinée), ajoute la source, sera consacrée à "la poursuite de l'examen de ce texte de loi, suivi par l'intervention des chefs de groupes parlementaires, puis la réponse du ministre des Finances aux interventions et préoccupations des membres du Conseil, le texte de la loi devant être soumis au vote lors d'une plénière programmée dans l'après-midi du mardi 02 juin 2020".

Il a été également décidé de programmer "une séance matinale le jeudi 04 juin 2020 afin de poser les questions orales aux membres du gouvernement".

Le Bureau du Conseil a décidé après examen des questions écrites et orales déposées à son niveau de "transmettre au Gouvernement six questions orales et quatre écrites, car remplissant les conditions légales requises".

Pour ce qui est du renouvellement des organes et structures du Conseil, le président de la chambre haute du Parlement par intérim a appelé les présidents des groupes parlementaires à la nécessité d’entamer l’opération dans l’immédiat en respectant rigoureusement les mesures de prévention, et de transmettre aux services concernés, une fois l’opération parachevée, les listes des représentants au sein des structures afin de programmer une séance d’installation.

Par ailleurs, et concernant "le contenu des documentaires diffusés et relayées par des porte-voix médiatiques publics français au sujet de l’Algérie", le Bureau du Conseil "a dénoncé énergiquement les falsifications, mensonges et fausses déductions émises".

Dénonçant ces graves dépassements, le CN invite les citoyennes et citoyens à "l’impératif de s’attacher aux valeurs et principes novembristes, afin de garantir le présent et l’avenir du pays", précise la même source.

A ce propos, le CN a appelé à "resserrer les rangs nationaux et à davantage de cohésion et de synergie entre les enfants de la Patrie", affirmant que ces parties "n’ont pas apprécié les pas jusque-là franchis avec détermination et dévouement par la Nouvelle République sous la direction du président de la République vers la concrétisation réelle des aspirations légitimes des citoyens exprimés lors du Hirak dans le cadre de la loyauté aux valeurs et principes de la Déclaration du 1er Novembre".

S’agissant de la conjoncture sanitaire que traverse le pays, le CN a réaffirmé "son entière confiance aux mesures prises par l’Etat pour endiguer la propagation de la pandémie", souhaitant voir "le bilan de contamination au nouveau coronavirus poursuivre sa courbe descendante", a conclu le communiqué.

