AADL: raccordement des nouveaux logements aux réseaux de gaz et d'électricité

Le directeur général de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL), Tarek Belaribi a insisté, mercredi, lors d'une réunion de coordination, sur l’importance du raccordement des nouveaux logements aux réseaux de gaz et d’électricité et de leur livraison dans les délais fixés

Un communiqué de l’Agence, a indiqué que Belaribi a présidé une réunion de coordination avec les cadres du secteur de l’Habitat, consacrée à l’évaluation des projets de logements AADL, en cours de réalisation ou de finalisation, ainsi que des sites où les chantiers ont pris fin mais les logements n’ont pas encore été réceptionnés en raison de l’absence de raccordement aux réseaux de gaz et d’électricité.

La réunion a été organisée par visioconférence, au siège de la Direction générale de l’AADL, en présence du directeur général de l’architecture et des bâtiments, du directeur du logement promotionnel au niveau du ministère de l’Habitat, et du représentant du ministre de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville et du président directeur général de l’Entreprise nationale de promotion immobilière, ainsi que des directeurs de l’urbanisme, de l’architecture et des bâtiments de wilaya, des directeurs régionaux relevant de l’AADL et des directeurs de projets.

A cette occasion, le directeur général de l’aménagement urbain a donné des instructions pour assurer une coordination avec Sonelgaz pour le raccordement de ces logements aux réseaux de gaz et d’électricité.

Belaribi a appelé les directeurs régionaux de l’Agence et les directeurs de projets à la coordination avec les instances et les maîtres d’œuvre des projets AADL pour leur parachèvement dans les délais impartis.

La rencontre organisée en application des instructions du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, s’inscrit dans le cadre des démarches visant à parachever les projets en cours, en coordination avec l’ensemble des acteurs et directions centrales et régionales concernées.

Les directeurs ont convenu de la livraison des projets de logements dans les délais, en garantissant le critère de qualité, afin de les remettre aux bénéficiaires équipés de toutes les commodités.