Un "dangereux" terroriste capturé par les services de sécurité à Aïn Temouchent

Un "dangereux" terroriste, recherché depuis 2018 pour son implication dans plusieurs actes criminels, a été capturé mardi à Aïn Temouchent par les services combinés de sécurité, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération de qualité menée à Aïn Témouchent (2ème Région militaire), des services combinés de sécurité ont capturé, le 02 juin 2020, le dangereux terroriste dénommé Amir Lyès, né en 1987", précise-t-on de même source.

Cet individu est "recherché depuis 2018 pour avoir perpétré des actes terroristes causant des victimes parmi les citoyens innocents, pour la création d'association de malfaiteurs, détention et trafic illicite d'armes à feu, de munitions et de drogues, ainsi que pour avoir falsifié son identité afin de fuir les poursuites judiciaires".

"Cette opération, qui s'inscrit dans la dynamique de résultats positifs réalisés par les différentes unités de l'Armée nationale populaire, en coordination avec les services de sécurité, dénote de leurs permanentes veille et disponibilité à traquer et neutraliser quiconque tenterait de porter atteinte à la sécurité et la stabilité du pays", souligne le communiqué.

APS