L'Algérie a un rôle pivot dans la stabilité du marché pétrolier au sein de l’Opep +

Le ministre saoudien de l’Énergie, le prince Abdulaziz Ben Salmane a mis en avant le rôle de l’Algérie qualifié de "pivot" dans le rapprochement des vues entre les pays de l’OPEP et ses alliés afin de parvenir à des accords susceptibles de contribuer à la stabilité du marché pétrolier.

Invité par la télévision algérienne mardi soir, le ministre saoudien a mis en avant le rôle "exceptionnel" de l’Algérie non seulement quant au volume de production pétrolière, mais de par son poids politique et sa capacité à rapprocher les vues des membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (Opep +).

Soulignant que l'Algérie "est en mesure de prendre attache avec tout le monde", notamment durant cette conjoncture exceptionnelle, cherchant toujours des solutions consensuelles à long terme, le prince saoudien a précisé que "le rôle prépondérant de l’Algérie de mener à bien les efforts de l’OPEP ne se limite pas à sa présidence de l’Organisation, mais est reconnu depuis de longues années déjà", citant comme preuve "la présence de l’Algérie au sein de tous les comités de l’OPEP".

Les efforts de l’Algérie visant à faire réussir le rôle de l’OPEP dans la stabilité du marché pétrolier émanent également de sa conviction que cette réussite est au mieux de tous les pays membres et non membres de l’Organisation.

De son côté, le ministre algérien de l’Énergie, Mohamed Arkab, président en exercice de la conférence de l’OPEP a admis que l’Arabie Saoudite avait elle aussi un rôle "pionnier" dans toutes les positions et les résultats auxquels nous sommes parvenus dans le cadre de la collaboration de l’OPEP+.

Évoquant la poursuite des efforts et de la coordination entre toutes les parties, il a déclaré "nous poursuivrons cette coordination, vu que l’étape est difficile et exige davantage de coordination.

Les résultats demeurent insuffisants c’est pourquoi nous intensifierons les efforts pour une sortie de crise".

Concernant le renforcement du partenariat bilatéral entre les deux pays dans le domaine de l’énergie et leur promotion au niveau des relations politiques, le ministre saoudien a fait savoir que M.Arkab et des cadres du ministère de l’Énergie ont été conviés à effectuer une visite en Arabie Saoudite pour discuter des voies de coopération dans tous les domaines.

Il a également salué "le haut niveau des compétences algériennes dans le domaine de l’énergie" tant au niveau de la Société nationale des hydrocarbures qu’au niveau des différentes sociétés mondiales, rappelant les liens de fraternité qui lient l’Algérie à son pays.

Pour sa part, M.Arkab a rappelé la visite effectuée par le Président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune en Arabie Saoudite qui a permis de discuter de la relance de la coopération dans divers domaines, dont l’énergie.

Le partenariat entre l'Arabie Saoudite et l’Algérie émane des relations "excellentes" établies entre les deux pays, a-t-il ajouté, soulignant la nécessité d’intensifier les contacts pour relancer les voies de coopération dans le domaine de l’énergie, particulièrement dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures entrée en vigueur fin 2019.

Cette loi repose sur des normes mondiales dans le traitement avec les partenaires, sur la base du principe gagnant-gagnant, indique l’intervenant, ajoutant que ce cadre législatif encourage les sociétés saoudiennes à participer aux grands projets dans le cadre de la transition énergétique et l’utilisation des énergies nouvelles.

Dans ce cadre, il a salué les compétences saoudiennes dans le domaine de l’efficacité énergétique et les industries manufacturières.

De son côté, M.Arkab a convié le ministre saoudien du Pétrole à visiter l’Algérie pour s’enquérir de près des opportunités d’investissement dans le domaine de l’Énergie.