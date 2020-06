Oran-2022 : réception prochaine d’un nouveau stade à Mers El Hadjadj

Un nouveau stade de football programmé pour les entrainements des équipes de football qui participeront aux jeux méditerranéens (JM) prévus dans la capitale de l’Ouest du pays en 2022, sera bientôt réceptionné dans la commune de Mers El Hadjadj.

Selon les organisateurs des JM, il s’agit d’une infrastructure d’une capacité d’accueil de 5000 places, dont les travaux sont entrés en phase finale après la pose d’une pelouse synthétique de dernière génération.

Ce stade communal constitue un autre acquis pour le football oranais à l’occasion de la 19e édition des JM, dont l’organisation à Oran a permis à cette ville de se doter de nouveaux équipements sportifs, à l’image du complexe olympique en cours de réalisation dans la commune de Bir El Djir.

En prévision du même évènement, plusieurs sites sportifs connaissent actuellement d’importants travaux de réaménagement et de modernisation et qui seront d’un apport non négligeable dans le processus de développement du sport à Oran après l’évènement méditerranéen que l’Algérie abrite pour la deuxième fois de son histoire.

Dans ce registre d’ailleurs, des travaux de rénovation de la piscine de l’Université des sciences et de technologie d’Oran (USTO) seront également bientôt lancés, pour qu’elle soit prête pour accueillir les entraînements des nageurs lors des JM, ont encore informé les organisateurs.

La réhabilitation de cette piscine, inaugurée en début des années 2000 mais qui n’a été que rarement utilisée, contribuera à la relance de la natation oranaise confrontée depuis plusieurs années à un "manque sensible en matière d’infrastructures", déplorent les spécialistes dans cette discipline représentée dans le comité d’organisation des JM par deux anciennes vedettes, en l’occurrence, Salim Iles, directeur général des JM et Sofiane Benchekor, membre de la commission d’organisation sportive.

Par ailleurs, les organisateurs des JM souhaitent la relance "dans les meilleurs délais" des travaux de réhabilitation de la salle omnisports de la ville d’Arzew, à l’arrêt depuis plusieurs mois, surtout que cette salle figure parmi les 43 sites de compétitions et d’entrainement concernés par les prochains JM programmés du 25 juin au 5 juillet 2022.