FAF : le président du Département Intégrité connu dans une semaine

La Fédération algérienne de football (FAF), dévoilera "au plus tard dans une semaine", l'identité du président du nouveau Département Intégrité.

Le responsable de communication de l’instance fédérale Salah-Bey Aboud, a déclaré vendredi : "La FAF devait installer le président du nouveau Département Intégrité, mais il a été appelé à d'autres fonctions au sein de l'organisme de sécurité auquel il appartient.

Sur les ondes de la Radio nationale, il a indiqué : "nous avons dû alors chercher de nouveau celui qui occupera ce poste, une chose est sûre, l'identité du président sera dévoilée au plus tard dans une semaine".

L'instance fédérale avait entamé depuis juillet 2019 des démarches auprès de la Fédération internationale (Fifa) pour la création d’un tel département, avec l’ambition de promouvoir l'intégrité et la protection des matches et des compétitions du football en Algérie.

"Trois candidatures ont été retenues pour ce poste, la FAF va choisir celui qui a le bon profil, nous sommes également dans l'attente de l'accord de la Fifa", a ajouté Salah-Bey Aboud.

En août dernier, la FAF avait organisé des sessions et briefing au siège de la FAF et au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa au profit des membres des Commissions juridictionnelles de la fédération et de la Ligue de football professionnel (LFP), des dirigeants de clubs professionnels et des arbitres internationaux, pour aborder le sujet relatif à cette nouvelle structure.

"L'étape qui s’en est suivie, a consisté en la recherche du profil remplissant les exigences et les qualifications liées au poste de responsable de cette structure", avait souligné l'instance fédérale dans communiqué.