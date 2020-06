Le Pr Kamel Sanhadji nommé à la tête de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a nommé, ce samedi, le Professeur Kamel Sanhadji à la tête de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. Cet organe aura pour mission la mise en place un "système de santé développé offrant des soins de qualité" outre une plus large prévention contre les différentes maladies.

La nomination du Pr Sanhadi est intervenue lors de la réunion du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, que préside Abdelmadjid Tebboune.

Directeur de recherche à l’hôpital E. Herriot de Lyon (France), Sanhadji occupe également le poste de directeur du Centre de recherche en sciences pharmaceutiques (CRSP) sis à Constantine.

Pour rappel, le président de la République a annoncé vendredi soir à Alger l’installation de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire lors de son entrevue périodique avec les médias nationaux.

Cette Agence regroupera des spécialistes et des experts algériens de renommée internationale dans le domaine de la médecine, qui connaissent très bien les systèmes de santé aux Etats Unis et dans plusieurs pays européens, et ils vont travailler avec des experts et des médecins qui connaissent la réalité locale, a fait savoir M. Tebboune.

Il a expliqué qu’elle constituera "le cerveau" à même de garantir un haut niveau de soins, de médecine qualitative, de protection maternelle et infantile et une prévention plus large contre les différentes maladies, alors que le ministère sera "les membres qui exécuteront sur le terrain".

Il a également indiqué que les idées de cette nouvelle Agence qui aura à poser un diagnostic détaillé du système de santé "sont multiples et versent toutes vers la mise en place d’un système de santé développé en adéquation avec les besoins d’un pays avancé".