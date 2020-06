Rapatriement des Algériens bloqués en Turquie : arrivée vendredi à Alger de 297 ressortissants

Un avion d’Air Algérie transportant 297 ressortissants algériens bloqués en Turquie, suite à la suspension du trafic aérien au niveau de plusieurs aéroports du monde, en raison de la pandémie de la Covid-19, a atterri vendredi soir à l’aéroport international d’Alger Houari Boumediene, a indiqué le porte-parole de la compagnie M. Amine Andaloussi.

L'avion en question, un Airbus A 330, qui a décollé aux alentours de 12h30 de l'aéroport international d'Istanbul avec à son bord 297 passagers était le deuxième en l'espace de 24 heures, en provenance du même aéroport, a précisé le même responsable.

Jeudi, peu avant 20h00, un Airbus d'Air Algérie avait atterri à l’aéroport international d’Alger avec à son bord 302 Algériens en provenance du même pays, portant ainsi le nombre de ressortissants rapatriés durant ces dernières 24 heures à quelque 600 voyageurs, a ajouté M. Andaloussi.

Ces vols s'inscrivent dans le cadre du programme de rapatriement des ressortissants algériens bloqués à l'étranger au titre des procédures prises pour la prévention contre la propagation de Covid-19 et de l'application des instructions du président de la République relatives au rapatriement de tous les ressortissants algériens bloqués à l'étranger.

Les ambassades algériennes dans les pays où des algériens sont bloqués ont pris en charge l'organisation des vols de rapatriement et la communication avec ces derniers via des courriers électroniques et des SMS.

Depuis le début de la crise sanitaire à la mi-mars dernier, l'Algérie a rapatrié plus de 13.000 ressortissants algériens.

APS